خبير: الحرب السيبرانية الأمريكية الروسية تتجه نحو التصعيد

قال محمود الأفندي، الخبير في العلاقات الدولية، إن الحرب السيبرانية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو التصعيد المستمر نتيجة استمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، حيث يمثل هذا البقاء خطورة كبيرة على حلف الناتو بأكمله.

الحرب السيبرانية

وأكد “الأفندي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ قديم الزمان تحرص القوات الأمنية الأمريكية على اختراق الأجهزة الروسية، كما أن روسيا تبادل أمريكا نفس الهجوم لحماية حدود أوطانهم من الغدر المتوقع من الطرفين.