الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ سوهاج يوجه باستمرار برامج التوعية السياحية فى المدارس

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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وجه طارق الفقي محافظ سوهاج، باستمرار برامج التوعية السياحية في المدارس، مؤكدًا أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وخدمة أبناء سوهاج والأفواج السياحية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، مساء اليوم الخميس، بحضور أسامة المصري مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي الكوثر، وهبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، وممثلي هيئة تنشيط السياحة، ومكتب وزارة السياحة بسوهاج.

وتناول الاجتماع، استعراض ما تم في برامج التوعية السياحية بالمدارس، والتي تقوم بها الإدارة العامة للسياحة، حيث تم تنظيم عدد من الرحلات السياحية والنيلية الداخلية لطلاب المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لزيارة مختلف الأماكن الأثرية والمناطق السياحة، وتعريف الأجيال القادمة بقيمة محافظة سوهاج التاريخية والحضارية المميزة.

توفير مقر للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمبنى الإداري.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، فقد وافق المجلس خلال الاجتماع على توفير مقر للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمبنى الإداري للمحافظة بمدينة ناصر ، كما وافق على طرح 4 بازارات سياحية وكافيتريا للتأجير بمرسى ناصر السياحي.

كما تناول الاجتماع مناقشة الاستغلال الأمثل لمبنى مجلس مدينة سوهاج لما له من طراز معماري فريد وقيمة تاريخية كبيرة.

المرور على المحال السياحية لتوفيق أوضاعها ومنحها التراخيص.

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بتذليل كافة المعوقات للانتهاء من مشروع تطوير مرسى ناصر السياحي في أقرب وقت ممكن ليقدم خدماته للمواطنين والسائحين، مؤكداً ضرورة وضع الضوابط والشروط اللازمة لوضع أي إعلانات بالمرسى بحيث تليق بالمظهر الحضاري، وراحة السائحين والمواطنين المترددين عليه.

وقرر الفقي، تشكيل لجنة من الغرفة التجارية، والإسكان، والسياحة، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، للمرور على المحال السياحية لتوفيق أوضاعها ومنحها التراخيص اللازمة.

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