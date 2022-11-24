تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق محور صفط اللبن ومطلع المنيب

تجري إدارة المرور عملية غلق كلي لمطلع الطريق الدائري "القوس الشرقي" المنيب، للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه مناطق المنيب، اعتبارًا من الساعة 12 صباح غد الجمعة، وذلك ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري وحتى انتهاء الأعمال، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمني، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-

- حركة المركبات القادمة من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية، وترغب بالصعود أعلي الطريق الدائري، اتجاه مناطق المنيب، ستقوم باستكمال السير بطريق المريوطية، ثم الدوران، والعودة مرة أخري بطريق المريوطية عن طريق كوبري البطران، واستكمال السير بطريق المريوطية حتي مطلع الطريق الدائري للاتجاه المؤدي إلي مناطق المنيب.

وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال في ضوء استكمال أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد، وحتي طريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق، ستقوم الشركة المنفذة لأعمال توسعة مطلع الطريق الدائري "القوس الشرقي المنيب"، للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية، والمؤدي إلي الطريق الدائري "القوس الشرقي"، اتجاه مناطق المنيب.

وسيتم إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري المشار اليه وذلك بدءًا من الساعة 12 صباح غد الجمعة الموافق 25/11/2022 علي أن تكون مواعيد الأعمال علي مدار 24 ساعة حتى انتهاء الأعمال.

أوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وممثلي هيئة الطرق والكباري، قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية، والمخاريط والإضاءة اللازمة، بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.