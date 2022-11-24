الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم مديرية أوقاف الإسكندرية تقديراً لجهودها فى نشر الوعى والثقافة

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
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كرمت وزارة الأوقاف، مديرية أوقاف الإسكندرية، ضمن عدد من مديريات الجمهورية تقديرًا لجهودها المتميزة في نشر العلم والوعي والثقافة من خلال المجالس العلمية ومجالس الإفتاء والإقراء والدروس المنهجية والخواطر الدعوية والأسابيع الثقافية.

ووجه الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا التكريم الذي يعد دفعة حماسية للنهوض بهذه الأنشطة وبذل المزيد من نشر الوعي التثقيفي لتظل المساجد قبلة وملاذا لكل من يريد التعرف على صحيح دينه بوسطيته واعتداله وتعاليمه السمحة.

كما أكد على عناية الوزير واهتمامه البالغ بإثراء المساجد بمختلف الأنشطة الدعوية التي تعيدها إلى سابق عهدها وإلى دورها الرائد لتكون منارة للعلم ومركز إشعاع للثقافة والفكر والوعي، مشيداً بهذا التكريم الذي هو وسام يكتب بحروف من نور في سجل مديرية أوقاف الإسكندرية الدعوي.

وأكد أن هذا التكريم يزيد إصرارنا ويقوي من عزيمتنا في الوقوف خلف قياداتنا السياسية والدينية في خدمة وطننا وشعبنا الحبيب.


وكانت قد اختتمت مديرية أوقاف الإسكندرية الأسبوع الثقافي بمسجد الهداية بقرية البيضا المهندسين بالنهضة التابع لإدارة أوقاف العامرية أول تحت عنوان:  «مسؤولية الكلمة» حاضر فيه كل من: الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية، والدكتور إبراهيم سند إبراهيم أستاذ اللغويات بكلية دار العلوم جامعه المنيا،  الشيخ السيد فايد (قارئاً)، والشيخ محمد عوض (مبتهلاً).

وقال الشيخ هاشم الفقي خلال المحاضرة: لقد أوجب الله على الإنسان أن يضبط ما يصدر منه من الأقوال، فهو محاسب عليه، كما قال ربنا جل ذكره: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»، بل إن أخص صفات عباد الله المؤمنين انهم يصونون ألسنتهم وكلامهم عن كل لغوٍ وانحراف كما قال تعالى في معرض بيان صفاتهم: «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون».

وتابع إذا كان المسلم مطالب بتنزيه لسانه عن قول الباطل، فإنه أيضا يجب عليه أن ينزه سمعه كذلك عن كل باطل كما قال تعالى: «وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ»، فالكلمة أمانة عظيمة ومسئولية كبيرة فليتق الله كل إنسان في كل ما يصدر منه.

وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الإسكندرية نشر العلم والوعي والثقافة التكريم الأنشطة الدعوية

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وائل لطفي

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