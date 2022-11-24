الأحد.. الراحل حسن الشرق ضيف شرف معرض الفنانين العرب بضي الزمالك

نعى الناقد التشكيلي هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، في بيان له اليوم الخميس، الفنان التشكيلي الراحل حسن الشرق، معلنا ضم اثنين من أعماله الهامة، إلى 142 فنان عربي يشاركون في معرض ضي الزمالك، المقرر انعقاده يوم الأحد المقبل.

وقال “قنديل”: "هي لمسة وفاء من أتيليه العرب للثقافة والفنون وإهداء إلي روح الفنان العالمي الراحل حسن الشرق، أن يكون ضيف شرف المعرض العربي الكبير والأول من نوعه بالمنطقة، وستكون مشاركة الفنان الراحل بعملين من الحجم الكبير من أهم أعماله".

وفقدت الساحة التشكيلية فجر اليوم الخميس الفنان الكبير حسن الشرق، ونعاه رئيس أتيليه العرب قائلا: "هو عبقري الفطرة المتواضع، لم يدرس الفن وابتعد عن حذلقات الأكاديميين مقدما لغة تشكيلية خاصة به، بفطرتها وعفويتها، رحل ممتطيا فوق صهوة حصانه، ممتشقا سيفه الهلالي، بعد أن رسم لنا جدنا أبوزيد الهلالي (سلامة والكف) التي تحمينا من عين الحسود، وقرانا البسيطة ببيوتها الطينية وبها عبارات التهنئة لحجاج بيت الله، وكف اليد والهودج المتهادي علي سنام الجمل ولعبة السيجا والتحطيب وشعراء الربابة والموالد، وليالي ألف ليلة وليلة والسبوع والزار وليلة الحنة وقطار الدرجة الثالثة".

وولد الفنان التشكيلي العالمي الراحل حسن الشرق في 28 مايو عام 1949، وتوفي مساء الأربعاء 23 نوفمبر 2022 في قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا، ويجاورها أكبر مقابر لدفن الأموات على مستوى المحافظة وكان يعمل والده في الجزارة، بينما كان الفنان الراحل يعشق الرسم منذ نعومة أظافره ودائم الرسم على السبورة والجدران في مدرسته، وكذلك "ورق اللحمة" الذي كان يمتلكه والده في محل الجزارة عندما كان يقف معه ليساعده في العمل، وسط سخرية والده منه ومن رسوماته غير المفهومة وتداخلها في بعضها البعض، حتى ترك تعليمه وهو في المرحلة الإبتدائية.

لقب حسن الشرق باسم "الفرعون الهارب" نظراً لقيامه بصناعة ألوانه بنفسه، من خلال مواد العطارة التي كان يشتريها من العطارين،