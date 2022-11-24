خالد الجندى مهنئًا المنتخب السعودى: «فرحتم الأمة العربية»

قدم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التهنئة للمنتخب السعودي بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني، خلال مباريات كأس العالم 2022، لافتًا إلى أن هذا الفوز فرح كل الأمة العربية.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ربنا يفرحكم زى ما فرحتم الأمة العربية بهذا الانتصار، الذي وراءه مجهود وخطة وإتقان عمل، وليس بالدعاء وأذكار الصباح والمساء فقط".

وتابع: "المملكة العربية السعودية حبيبتنا وأشقاؤنا وأهلنا، ويعلم الله قد أيه إحنا فرحانين إنهم مشرفينا ومطولين رأسنا".

يذكر أن المنتخب السعودي حقق فوزًا تاريخيًا على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين فى الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.