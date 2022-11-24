الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى للمرأة»: 61% من السيدات ذوات الإعاقة تعرضن للعنف من قبل أزواجهن

العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة
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أطلق المجلس القومي للمرأة، تقريرا بعنوان جهود مصر فى مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تزامنا مع إطلاق المجلس حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر، حتى 10 ديسمبر، وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضًا شعار "كوني".

وتناول التقرير دراسة حول المرأة ذات الإعاقة، وبحسب نتائج الدراسة الأولى حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة أوضحت، أن61٪ من السيدات ذوات الإعاقة اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف من قبل أزواجهن في أي مرحلة من مراحل حياتهن، بالإضافة إلى 48٪ من المبحوثات تعرضن للعنف النفسي والجسدي والجنسي أو العنف المرتبط بإعاقتهن، من قبل أفراد العائلة أو من البيئة المحيطة منذ العمر 10 سنة، وخلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت الدراسة، تعرضت 8٪ من النساء ذوات الإعاقة المبحوثات لشكل من أشكال التحرش في الأماكن العامة.

وخلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت الدراسة، تعرضت 4% من النساء ذوات الإعاقة المبحوثات للتحرش الجنسي في الأماكن العامة.

وكان أطلق المجلس القومي للمرأة حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر، حتى 10 ديسمبر، وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضًا شعار "كوني". 

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، أن هذه الحملة تأتى ضمن جهود المجلس الحثيثة لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله بجميع محافظات الجمهورية، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، مشيرة إلى أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعي والتعريف بهذه القضية المهمة.

المجلس القومي للمرأة مناهضة العنف ضد المرأة كوني المرأة ذات الإعاقة الأماكن العامة أشكال التحرش

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