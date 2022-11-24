ننشر أسماء المرشحين على مناصب المكتب التنفيذى لحزب الوفد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي بالوفد أسماء الأعضاء المرشحين على كل منصب، على أن تبدأ عملية التصويت بعد قليل، وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:



أولا: منصب السكرتير العام

فؤاد بدراوي

الدكتور ياسر الهضيبي

ثانيا: منصب أمانة الصندوق:

عصام الصباحي

الدكتور ياسر حسان

ثالثا: منصب نواب رئيس الحزب

المهندس حسين منصور

الدكتور خالد قنديل

النائب سليمان وهدان

طارق سباق

النائب عبد العزيز النحاس

عيد هيكل

النائب محمد عبد العليم داود

الدكتور هاني سري الدين

عبد الباسط الشرقاوي

الدكتور عمر عبد الجواد

النائب محمد مدينة

رابعا: منصب السكرتارية المساعدة

أشرف علي الدين

السيد الصاوي

الحسيني ياسين وشهرته "أنور بهادر"

جمال شحاتة

جمال بلال

حاتم رسلان

الدكتور صابر عطا

النائب طارق تهامي

عباس حزين

عبد العظيم الباسل

كاظم فاضل

محمد فؤاد

النائب هاني أباظة

منصب أمانة الصندوق المساعد

محمد عبد الجواد فايد

مصطفى رسلان

منصب عضوية المكتب التنفيذي عن الهيئة العليا

أحمد الشريف

سيد عيد

النائبة أمل رمزي

النائب إيهاب عبد العظيم

حماده بكر

صفوت عبد الحميد

ياسر العبد

محمد حلمي سويلم

الدكتورة سمر عاطف

النائب طارق عبد العزيز

محمد الزاهد