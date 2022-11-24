الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حلوان للآلات والمعدات» تكرم عددًا من العاملين المتميزين في النشاط الرياضي

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
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كرم المهندس عزت محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات
(مصنع 999 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتكريم عدد من العاملين المتميزين بالنشاط الرياضي، جاء ذلك في إطار العمل على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل الدائم على تشجيع العاملين والاهتمام بهم باعتبارهم العنصر الأهم في العملية الانتاجية. 

وأشار "عبد العزيز" إلى اعتزاز الوزارة بكافة أبنائها المتفوقين في كافة المجالات والحرص الدائم على تشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة هذه النجاحات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات خلال التكريم علي اعتزاز قيادات الإنتاج الحربي بالعاملين في مختلف الجهات التابعة وتقديرهم لما يبذلوه من جهد لرفعة شأن قطاع الإنتاج الحربي، معربًا عن تمنياته بأن تشهد الفترة القادمة انطلاقة قوية للشركة لتحقيق أفضل أداء وإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومواكبة أحدث التكنولوجيات في التصنيع العسكري والمدني بما يعود بالتقدم والازدهار للقطاع ككل.

التصنيع العسكري الانتاج الحربى العملية الإنتاجية المهندس محمد صلاح الدين مصنع 999 الحربي

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