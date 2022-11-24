منخفض جوى بتيارات هوائية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

تُشير الخرائط الجوية الأخيرة التي التقطتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال الأقمار الصناعية، إلى تأثّر البلاد بامتداد مُنخفض جوي يترافق بتيارات هوائية لطيفة الحرارة ويتمركز على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتوقعت "الهيئة" حالة الطقس خلال أسبوع، حيثُ يشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، ممَّا يزيد من نسبة البرودة أحيانًا، ويكون الطقس خريفيا لطيفا ليلاً في المناطق الشمالية مع تزايد كميات السُحب وهطول زخات من الأمطار على أجزاء من الساحل الشمالي والوجه البحري.

وتابعت، في بيان لها، يكون الطقس معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلاً للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتشهد السواحل الغربية نشاطًا ملحوظًا في سرعة الرياح، والتي قد تكون مصحوبة بهبات قوية تثير الأتربة والغبار وتؤدي لاضطراب الأمواج على سواحل مطروح.

كما تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة نهارًا تزداد حدتها لتصبح متوسطة ورعدية أحيانًا مساءً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتستمر فرص سقوط الأمطار المتوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب- شلاتين"، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج من "2 :3 أمتار".

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تبقى الأجواء خريفية لطيفة فوق مُختلف المناطق، وتبقى الفُرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار على أجزاء من الساحل الشمالي، خاصة فترة الصباح مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على بعض المناطق.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.