معلمو التربية الفنية بشرق المحلة يقدمون عملًا فنيًا على أسوار المستشفى العام

واصل معلمو التربية الفنية بإدارة شرق المحلة التعليمية، مشاركتهم المجتمعية المتميزة، في تحويل الأشياء الأماكن المهملة بالشوارع لمناطق تعطي مظهر عام جيد وباعثة للتفاؤل، حيث قاموا بدهان ورسم لوحات زيتية تجميلية على أسوار المستشفى العام بالمحلة الكبرى، وذلك بالتعاون مع حي أول المحلة وحزب مستقبل وطن بالغربية.

من جهته، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور هاني مجاهد، مدير عام الإدارة، وللتوجيه العام للتربية الفنية، ولتوجيه ومعلمي التربية الفنية بإدارة شرق المحلة التعليمية، على هذا العمل الرائع، متمنياً لهم دوام التوفيق.

جاء ذلك بتكليف من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وضمن حزمة مشاركات التربية والتعليم لمراكز المدن والأحياء لخطط التطوير والتجميل بجميع أنحاء المحافظة، وفي إطار تجميل أسوار المؤسسات الحكومية بمدينة المحلة الكبرى.

وفي إطار منفصل، قام الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية والقائم بعمل مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالغربية، بزيارة ميدانية لمدارس إدارة سمنود التعليمية، حيث تمت متابعة مدرسة زكى شعراوي للتعليم الأساسي بالناوية، ومدرسة الناوية الابتدائية، ومدرسة الناوية الإعدادية المشتركة.

وشدد على تفعيل حصص المشاهده للقنوات التعليمية، وقام بالاطلاع على سجل 5 سلوك للتأكد من تفعيل الحضور والغياب للطلاب، وقدم الشكر للأستاذة شرين عبد الشافي إبراهيم، الإدارية بالمدرسة لتميزها في أداء عملها، وشدد على تنفيذ الكتاب الدوري رقم (36) والذى يمنع كل أشكال العنف والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، كما شدد على تنفيذ الكتاب الدوري رقم (42) الخاص بتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وبخاصة غيـاب طـلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم اليـوم الدراسي، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة، كما شدد أيضا على الإعلان بمكـان ظـاهر بالمدرسـة عـن نـص المادة العاشرة مـن القرار الوزاري رقـم (237) لسنة 2004، لا يسمح للطالـب المقيـد الـذي لـم يحقق نسبة حضور لا تقـل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية.