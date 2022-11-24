الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعاون بين «كارجاس» و«توتال» لتقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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وقع المهندس حسانين محمد، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس"، وتوماس شتراوس، مدير عام شركة توتال إنرجيز إيجيبت، اتفاقية تعاون لإضافة نشاط الغاز الطبيعى المضغوط  بمحطات توتال لتموين السيارات بالوقود، بحضور الدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس.

يأتى الاتفاق في إطار خطة وزارة البترول لتحقيق الانتشار السريع لخدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى لتلبية احتياجات حائزى السيارات والتيسير عليهم، حيث كان قد وجه المهندس طارق الملا باستغلال المواقع المتاحة فى محطات الوقود لإضافة نشاط الغاز الطبيعى المضغوط كأحد الحلول المثلى والسريعة لتحقيق الانتشار لخدمات تموين السيارات بالغاز.

وقال حسانين  محمد إن توقيع الاتفاق يأتي كخطوة مهمة ضمن جهودها فى تنفيذ خطة الوزارة في نشاط الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات، وأن أحد أدواتها في تحقيق اهداف هذه الخطة هو التعاون مع شركاء النجاح وخاصة شريك استراتيجى مثل "توتال" التى تدير شبكة من المحطات المتميزة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لكافة عملائها. 

وقال توماس شتراوس، مدير عام شركة توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق: “يسعدنا التعاون وتوقيع هذه الشراكة مع كارجاس بما يتماشى مع طموح الشركة في العمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويعد توقيع هذه الاتفاقية علامة فارقة في تحقيق رؤية توتال إنرجيز، خاصة في ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية وما تبذله من جهد نحو استخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات كربونية مما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية”.

وأضاف شتراوس، أن شركة توتال إنرجيز للتسويق، تحرص دائمًا على التنوع في المنتجات والخدمات المقدمة لعملائها، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة بالتعاون مع كارجاس لتوسيع وتقديم خدمة الغاز الطبيعي في محطات توتال إنرجيز في مصر.

 

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