الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران يبحث مع وزير النقل العراقي تعزيز التعاون في النقل الجوي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استقبل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، رزاق السعداوي، وزير النقل العراقي، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوي، بحضور السفير أحمد نايف الدليميّ، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني.

ورحب الفريق محمد عباس بالوزير العراقي، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين فى العديد من المجالات وخاصة فى مجال النقل الجوي، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة العراق الشقيق فى مجال التدريب والصيانة وعمرة الطائرات بالتعاون بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات والإمكانات ونقل الخبرات المصرية بما يساعد في إقامة شراكة قوية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما فى مجال النقل الجوي.

وأعرب وزير النقل العراقي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر وتقديره للتعاون المتميز والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني المصري لقطاع النقل الجوى العراقي، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، وأن جمهورية مصر العربية تعد شريكا أساسيا في مساندة دولة العراق فى مجال النقل الجوى متطلعاً لمزيد من التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين، كما أشاد بالدور الريادي والطفرة التنموية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة وبخاصة قطاع الطيران المدني.

مجال النقل الجوى النقل الجوي الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران وزير النقل العراقي

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