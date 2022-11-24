جامعة سوهاج تحتفل بانطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس "طلاب من أجل مصر"، في احتفالات بدء انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبداللطيف عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف القاضي، أمين عام الجامعة، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس مقرري طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة.

وخلال كلمته حث الدكتور مصطفى عبدالخالق الطلاب على ضرورة المشاركة في الانتخابات الطلابية، حيث تم اليوم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة وذلك وفقًا للجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي الذي اعتمده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للماراثون الطلابي، والذي سوف ينتهي يوم ٨ ديسمبر المقبل بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على إجراء الانتخابات الطلابية في إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب.

وقال الدكتور حسان النعماني إن "طلاب من أجل مصر" تحرص على الاحتفال سنويًا ببدء انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة في ماراثون الانتخابات، وذلك بهدف بناء كوادر وقيادات طلابية محبة للمجتمع وغرز روح الانتماء لمصر وتعزيز هذا الحس الأصيل في شبابنا، مضيفًا أن الحفل تضمن وقفة طلابية تهتف «تحيا مصر»، تأكيدًا على دور الجامعة في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، كما تضمن الاحتفال أيضًا عرض فيديو عن دور الحركة الطلابية في التصدي للاستعمار وطرد الاحتلال الأجنبي من مصر، ودور شباب الجامعات المصرية في التصدي للجماعات الإرهابية وقيام ثورة ٣٠ يونيو والتقاط الصور الجماعية لـ"طلاب من أجل مصر".

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