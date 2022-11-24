الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصر تنهى تجهيزات استضافة كأس رئيس الاتحاد الدولى للرماية

رئيس اتحاد الرماية
رئيس اتحاد الرماية
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تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، والتي تقام على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.

وتحظى البطولة بحضور قوي من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 140 راميًا ورامية من 49 دولة، وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏

حازم حسنى: نطمح لخروج البطولة بأفضل صورة.. والحفاظ على ثقة الاتحاد الدولي

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، الانتهاء من كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة البطولة، حيث قام بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولة بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية.

وأشار إلى تجهيز كل الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم، والتي تضم أيضًا مسئولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالميًا.

ونوه حسني، إلى أن الاتحاد المصري للرماية يُسخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كل الفعاليات الرياضية، والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.
وتستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، والتي تقام على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.

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