إصابة عاملين وتحطم سيارة إثر انهيار سقف عقار فى الإسكندرية

شهدت منطقة سيدى جابر بالإسكندرية إصابة عاملين، إثر سقوط سقف حجرة أثناء ترميمها بعقار، وأسفر الحادث عن تلفيات بسيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل العقار.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا يفيد بسقوط سقف حجرة على عمال بالعقار رقم 11 شارع السيدة آمنة، ناصية شارع اللواء هاني على كامل بمنطقة سيدي جابر بحي شرق الإسكندرية.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية وجزء بالطابق الرابع.

وتبين من المعاينة سقوط أجزاء سقف العقار على سيارة وتحطم زجاجها وإصابة عاملين اثنين كانا يقومان بأعمال ترميمات بالشقة المشار إليها، وجرى نقلهما إلى المستشفى.