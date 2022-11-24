الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادي يكشف أهمية مبادرة «ابدأ» ودورها في توطين الصناعة (فيديو)

جريدة الدستور
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كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي أهمية المبادرة الوطنية «ابدأ» ودورها في توطين الصناعة المصرية.

وأضاف «البهواشي»- خلال مداخلة هاتفية علي قناة «إكسترا نيوز»- أن مصر نفذّت خلال الفترة الماضية جُملة من مشروعات البنية التحتية التي تستوعب المشروعات الاستثمارية كما مدت شرايين طرق وشبكات طاقة.

وأشار إلى أن مبادرة «ابدأ» عملت على خلق التكامل بين القطاع الخاص والحكومة ولقد رأى الجميع مشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص لإنتاج المعدات الثقيلة وهو ما يوضح فكرة التكامل بين القطاعين، ما يعود بتوفير فرص عمل وتقليل نسب بطالة.

مبادرة “ابدأ” توطين الصناعة المصرية مصر القطاع الخاص والحكومة النمو الاقتصادي

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