أسوان يهدد بالانسحاب من الدورى

هدد مجلس إدارة نادي أسوان بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز معربا عن استيائه مما وصفه بالأخطاء التحكيمية خلال مباراة فريقه ضد فيوتشر.

وتعرض فريق أسوان للخسارة أمام فيوتشر بهدفين لهدف بعد أن كان متقدما بهدف نظيف، في المباراة التي أدارها تحكيميًا محمود ناجي.

نادي أسوان أصدر بيانا رسميا أعلن من خلاله رفضه قرارات الحكم مطالبًا اتحاد الكرة بفتح تحقيق في أحداث المباراة.

وجاء بيان أسوان على النحو الآتي: يعرب مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة المستشار الدكتور الشافعي صالح عن أسفه واستيائه للمستوى الذي ظهر عليه طاقم التحكيم بقيادة الحكم محمود ناجي الذي أدار مباراة نادي أسوان أمام فيوتشر في الجولة الرابعة لدوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويرفض نادي أسوان الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له طوال المباراة من قرارات تحكيمية عكسية وإشهار البطاقات الصفراء التعسفيه تجاه لاعبي أسوان وصلت لخمس بطاقات وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لعرقلة وتهور واضح من مدافع المنافس تجاه مهاجم أسوان، باحتسابه ركلة جزاء ضد أسوان من وحي خياله، فوجئ بها كل من في الملعب وأمام الشاشات في ظل صراع مشروع على الكره بين المدافع والمهاجم الذي لم تكن الكرة في حوذته إطلاقًا.

وعدم اللجوء لحكم تقنية الفيديو لتحقيق العدالة الواجبة، واختتم حكم اللقاء تجاوزاته التحكيمية بإهدار جهود فريقنا والجهاز الفني.

ليظهر بوضوح مدي تربص حكم المباراة وإهداره لمبادئ العدالة المتكافئة، حتى بعد استدعاء حكام الفار له لمشاهدة اللعبة وإصراره المؤسف على إهدار حقوق نادي أسوان.

كل هذه الوقائع التحكيمية ضد فريقنا في مباراة واحدة أمر يدعو للصدمة والأسف في ظل الجهود المبذولة لتطوير التحكيم المصري بخبرات أجنبية لم تحقق المرجو والمأمول بتوافر العدالة للجميع.

ونظرًا لما تعرض له نادي أسوان فإننا نرفض رفضًا قاطعًا المساس بحقوق فريقنا وإهدار مبادئ العدالة التحكيمية وتكافؤ الفرص أمام أعين الجميع.

ونطالب لجنة الحكام الرئيسية والقائمين عليها بالتحقيق فيما حدث من تجاوزات تحكيمية في مباراة فيوتشر وأسوان، تسببت في توجيه نتيجة المباراة وموافاتنا بنتائج هذا التحقيق ونرفض تعيين هذا الطاقم التحكيمي مستقبلًا.

ويحذر نادي أسوان الرياضي من خطورة ما يحدث بإهدار حقوق الأندية لمصلحة أندية بعينها مما يعد تمميزا مرفوضا ومكروها لدي الجماهير بتكرار مثل هذه المواقف الظالمة والصادمة.

مما قد يدفع نادي أسوان باتخاذ قرار بعدم استكمال مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة طالما لم تتوافر مبادئ المنافسة العادلة وتحقيق مبدء تكافؤ الفرص بين الجميع.