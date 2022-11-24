الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير الأوقاف: هناك مراقبة محاسبية من الدولة على عمليات الإنفاق من أموال الوقف

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه خلال حكم الجماعة الإرهابية كانت هناك دعوات على مؤسسات الدولة وغزوة الصناديق، لافتاً إلى أن الجماعات الإرهابية لُفظت من الشعب ولم يعد أحد يثق فيهم. 

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم عمارة المساجد وتجديد الخطاب الديني، لافتًا إلى أن الفكر الوسطي يسود مساجد مصر بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعداد جدول زمني للتصدي لمن تعدى على أموال الوقف، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالحفاظ على أموال الأوقاف، حيث إن أموال الوقف تودع في حسابات خاصة ولا تذهب لوزارة المالية، مؤكدًا أن هناك مراقبة محاسبية من الدولة على عمليات الإنفاق من أموال الوقف.

وأشار إلى أن أموال الوقف لا تذهب إلى موازنة الدولة، لافتًا إلى أن مصر توفد أئمة وقرّاء إلى الخارج، معقباً: في عهد الرئيس السيسي أخرجنا أكثر من 2 مليار جنيه في أعمال البر والخير. 

وأكد أن مسجد الحسين أصبح قبلة للجميع بعد التطوير، لافتاً إلى أنه تم إحلال وتجديد 1500 مسجد. 

رئيس التحرير

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وزير الأوقاف: هناك مراقبة محاسبية من الدولة على عمليات الإنفاق من أموال الوقف

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