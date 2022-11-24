الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاق الكونغو الديموقراطية ورواندا على وقف إطلاق النار

جمهورية الكونغو الديموقراطية
جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا
ads

أعلن وزير خارجية أنجولا تيتي أنتونيو التوصل إلى اتفاق يمكن أن يفضي إلى وقف لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في موعد أقربه ليل الجمعة.

وعقد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي اجتماعًا مع وزير خارجية رواندا فانسان  بيروتا في لواندا الأربعاء في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين البلدين الجارين على خلفية أعمال عنف دموية تنفذها ميليشيا على الحدود.

وشهد شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية قتالًا عنيفًا في الأشهر الأخيرة بين الجنود الكونغوليين ومجموعة "إم 23" المتمرّدة.

وقال تيتي بعد المحادثات، إنه تم التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في جمهورية الكونغو الديموقراطية عند الساعة 18,00 (16,00 ت غ) الجمعة.

وأضاف أن الطرفين اتفقا على المطالبة "بالانسحاب الفوري لمتمرّدي إم23 من المناطق المحتلة".

وتسببت المواجهات بخلاف دبلوماسي إذ اتهمت جمهورية الكونغو الديموقراطية رواندا بدعم المتمرّدين، وهو أمر تنفيه جارتها.

وتعهّدت مجموعة شرق إفريقيا التي تضم رواندا، نشر قوة مشتركة لوقف أعمال العنف.

ووصل جنود كينيون إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية في وقت سابق هذا الشهر، بينما تفيد أوغندا بأنها ستنشر قريبًا حوالي ألف جندي.

وحضر محادثات الأربعاء رئيس مجموعة شرق إفريقيا وهو رئيس بوروندي إيفاريست نداييشيمي والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا الذي يلعب دور وسيط باسم مجموعة شرق إفريقيا لإعادة السلم والأمن إلى المنطقة الغنية بالمعادن إلى لواندا.

لكن الرئيس الرواندي لم يحضر لأسباب ما زالت غير واضحة.

وقبل المحادثات، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى وقف القتال وانسحاب إم 23 من المناطق التي احتلتها ووقف "جميع أشكال الدعم إلى المسلحين غير الحكوميين، بما في ذلك إم 23".

وسيطرت إم 23، وهي ميليشيا معظم عناصرها كونغوليون من عرقية توتسي، على مناطق في أنحاء إقليم شمال كيفو وتقدّمت باتّجاه جوما، المدينة الرئيسية في الإقليم.

واتفقت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا على خطة لخفض التصعيد في يوليو لكن المواجهات تندلع مرة تلو الأخرى.

والثلاثاء، أعلنت كينشاسا بأنها لن تجري محادثات مع متمرّدي إم23 إلى أن تنسحب المجموعة من المناطق التي تسيطر عليها.

وبرزت إم23 أول مرة قبل 10 سنوات عندما سيطرت على جوما، قبل أن يتم طردها لتتلاشى لاحقًا، لكنها عادت إلى الواجهة أواخر العام الماضي إذ أعلنت بأن جمهورية الكونغو الديموقراطية فشلت في الإيفاء بتعهدها دمج مقاتليها في الجيش.

وتتهم رواندا كينشاسا بالتواطؤ مع "القوات الديموقراطية لتحرير رواندا"، وهي مجموعة سابقة تضم متمردين هوتو روانديين تأسست في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد إبادة العام 1994.

الكونغو الديمقراطية روندا وزير خارجية أنغولا تيتي أنتونيو اتفاق اطلاق النار متمردي إم23

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

أستاذ علم انتشار أوبئة يحدد نسبة دخول المستشفى ممن يصابون بالفيروس المخلوى

يونيسف: 40 بالمئة من مرضى الكوليرا فى هايتى أطفال

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 24-11-2022

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 24 نوفمبر 2022

واشنطن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟