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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية شيكات «نجل هيكل» لـ14 ديسمبر

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف النيابة العامة على حكم عدم جواز نظر دعوى محاكمة أحمد محمد حسنين هيكل، وشريكه هشام حسين الخازندار، في قضية إصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 18.5 مليون دولار، لصالح مستثمر عربى حيث قاموا بإيداع مبلغ 350 مليون جنيه لخزينة المحكمة سدادًا لقيمة الشيكات لجلسة 14 ديسمبر؛ لورود مذكرة من قلم الكتاب.

وعاقبت محكمة الدقي الجزئية، رجل الأعمال أحمد حسنين نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وهشام حسين رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بالاستشارات المالية، بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بإصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 18 مليون دولار.

وذكرت الجنحة التي حملت رقم 3036 لسنة 2022 جنح الدقي، أن المتهمين اقترفا عمدا إصدار شيكات بنكية ليست قابلة للصرف، وذلك أخذا لما أقره المجني عليه بمحضر الاستدلالات، وهو ما ثبت من مطالعة الشيكات البنكية سند الجنحة المقدمة بالأوراق والموقع من المذكورين.

واستأنف المتهمان على ذلك الحكم وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل بها، فاستأنفت النيابة العامة على الحكم.

محكمة جنح مستأنف الدقى استئناف النيابة العامة حكم دعوى محاكمة أحمد محمد حسنين هيكل

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