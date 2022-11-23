«إزاي نقول لا للمخدرات».. معسكر تدريبي لمتطوعي برامج الوقاية من المخدرات

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تقرر توعية طلاب المدارس من خلال استخدام المكون المرئى فى رسائل الوقاية من الإدمان، لافتا إلى أنه يتم العمل على أربع مراحل مختلفة تبدأ بالمعلومة والاشتباك الفكرى وتنمية مهارات وتغيير الاتجاهات لتحقيق الوقاية الأولية بشكل كبير، قائلًا: سنرفع شعار “ازاى نقول لا للمخدرات”، والوصول بطلاب المدارس لمرحلة أكبر من الوعى.

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال كلمته بمعسكر إعداد الكوادر التطوعية للتدريب على تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات بإستخدام الوسائل التعليمية الحديثة أن الوقاية من العلاج علم مثله كمثل العلاج تماما.

وأوضح أنه سيتم العمل على الاشتباك الفكرى مع الطلبة، من خلال الألعاب الذهنية مع الطلبة ، موضحا أنه من المقرر إطلاق لعبة فنية مع الأطفال لتوصيل الرسائل من خلال الافلام المرئية القصيرة الواقعية من الحالات التى تأتى لصندوق علاج الإدمان.

وأشار إلى أن الفيلم سيبدأ بشرح الخسائر التى تلحق بمتعاطى المخدرات، مثل “خسارة الأسرة أو الأبناء ، وخسارة الكرامة، والمشاعر الإنسانية”، مناشدًا المتطوعين بضرورة التفاعل مع الطلبة ومناقشتهم فى الأفلام المعروضة واضرار المخدرات.

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في إطلاق سلسلة من المعسكرات التدريبية لإعداد كوادر تطوعية في مختلف المحافظات، للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات التي سيتم تنفيذها بالمدارس على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان .