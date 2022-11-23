غرفة الاتصالات: السيسي فتح أسواق أفريقيا على مصراعيها أمام الشركات المصرية

قال المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة بدأت تعاون حقيقي مع عدة وزارات في دولة زامبيا منها وزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة التجارة والصناعة، والتعليم وذلك في عدة مجالات مشتركة .

وتابع رئيس الغرفة خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن نتائج زيارة الشركات المصرية لدولة زامبيا، والتي شاركت في قمة الابتكار الإفريقية أن الرئيس السيسي فتح أسواق جديدة بعدد من الدول الأفريقية بعد استعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية بالمنطقة، مشيرا إلى أن هناك تعاظم للدور المصري في أفريقيا بفضل جهود السيسي وعلي رأسها التعاون المشترك في إعادة بناء البينية التحتية بأفريقيا مثل سد تنزانيا والتعاون مع دول رواندا وزامبيا والسنغال ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا وزيمبابوي وكوت ديفوار و غانا .

وقال رئيس الغرفة إن الزيارة شهدت لقاء وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة وغرفة تجارة وصناعة زامبيا بالإضافة إلى عقد 121 اجتماع من اللقاءات التشابكية سواء للغرفة أو للشركات الأعضاء، بالتعاون مع 51 جهة ومؤسسة مختلفة.

وأشار إلى أن هناك 69 لقاء تم مع القطاع الخاص بينما 52 لقاء مع الجهات الحكومية منوهة أن هناك 30 جهة تمثل القطاع الخاص بينما حوالي 21 جهة تمثل القطاع الحكومي مبينة أن الوفد المصري انقسم إلى 4 جهات تابعة لـ CIT وجهة واحدة تابعة لايتيدا بالإضافة إلى مشاركة 10 شركات.

وتابع رئيس الغرفة أن استراتيجية الغرفة خلال الدورة الحالية تتضمن ثلاثة محاور عمل رئيسية، مشيرا إلى أن المحور الأول يدور حول مبادرة التحول الرقمي لاتحاد الصناعات المصرية، من خلال تدشين لجنة تضم 23 عضو، بهدف تشجيع المصانع للمشاركة في المنظومة الرقمية والتكنولوجية للصناعة.

وتوقع ابراهيم بدء أولى أنشطة اللجنة خلال الأسبوع المقبل لبحث عملية تنفيذ رقمنة المصانع واستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات في إدارة الأعمال الصناعية بمصر، موضحا أن تلك المبادرة تستهدف فتح فرص متنوعة للشركات أعضاء الغرفة في تنفيذ أعمال رقمنة الصناعة بسوق قطاع هام وواعد مثل «الصناعة».

وأضاف أن المحور الثاني للغرفة، يشمل مبادرة تكنولوجيا التصنيع «مانيوتك manutech»، والتي تسهدف تشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، على إيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي، بالإضافة إلى تمكين الصناعة من زيادة الإنتاج وتطوير العمليات والأداء.

وأكد إبراهيم أن المحور الثالث يشمل مبادرة «جو تو افريكا Go to Africa» مشيرا إلى أن المبادرة المبادرة تنظيم بعثات أعمال لـ ٨ دول أفريقية خلال عام 2023 وهي (زامبيا - تنزانيا - رواندا - اوغندا - زيمبابوي - كوت ديفوار - غانا - (السنغال)، بجانب المشاركة في عدد من المعارض الدولية في أفريقيا، مصرحا بأن الغرفة تخطط لزيارة دولة أفريقية خلال فترة تقل عن ربع سنة.

وذكر أن مبادرة «مانيوتك ManuTech» شاركت في قمة تكني Techne Summit، في الإسكندرية في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، متابعا أنه تم بناء مجتمع أعمال Manutech من خلال تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمشاركة الآراء والخبرات بمشاركة 150 من رواد الأعمال والشركات الناشئة، مبينا أنه جاري اطلاق هاكثون خلال شهر يناير القادم 2023، حيث يتم اطلاق الدورة الجديدة من الحاضنة خلال الربع الأول من 2023.