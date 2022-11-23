الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

رياضة

دانى أولمو يفتتح أهداف منتخب إسبانيا فى كأس العالم 2022 «فيديو»

داني أولمو
داني أولمو
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افتتح داني أولمو التسجيل لمنتخب إسبانيا في المباراة التي تجمعه بنظيره منتخب كوستاريكا، في المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.


ويفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللعب من بداية المباراة، في ظل تراجع من لاعبي منتخب كوستاريكا للدفاع ومحاولة حرمان إسبانيا من الوصول للمرمى.

 

وسجل أولمو الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 11 بعد مجموعة تمريرات على حدود منطقة جزاء كوستاريكا كانت آخرها تمريرة من جافي لأولمو خلف دفاع كوستاريكا وانفرد بالحارس وسدد الكرة فوق الحارس لتسكن الشباك.
 

 

وأهدر داني أولمو فرصة أولى للتسجيل في الدقيقة الرابعة من كرة طولية لعبها بيدري خلف دفاع كوستاريكا، وسددها أولمو مباشرة في المرمى ومرت بجوار القائم الأيمن.
 

اسبانيا مباراة اسبانيا وكوستاريكا كأس العالم قطر 2022 مونديال قطر

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