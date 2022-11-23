انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في مولدافيا بعد القصف الروسي بأوكرانيا

تشهد مولدافيا "انقطاعا للتيار الكهربائي على نطاق واسع"، الأربعاء، عقب الضربات الروسية على منشآت للطاقة الأوكرانية، على ما قال نائب رئيس الوزراء المولدافي أندريه سبينو.

وكتب سبينو على فيسبوك "نتيجة القصف الروسي لنظام الطاقة الأوكراني خلال الساعة الماضية، نشهد انقطاعات كبيرة في الكهرباء في كل أنحاء البلاد" فيما كانت مولدافيا تواجه أصلا مشكلات كبيرة في الطاقة لأسباب مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن شركة "مولديليكتريكا" الوطنية للطاقة في البلاد تعمل على إعادة التيار.

من جانبها، قالت مايا ساندو، رئيسة مولدافيا المقربة من الاتحاد الأوروبي الأربعاء بعد الجولة الأخيرة من الهجمات الروسية: "روسيا تركت مولدافيا في الظلام".

وكتبت على فيسبوك: "لا يمكننا أن نثق في نظام يتركنا في الظلام والبرد، ويقتل الناس عمدا" متعهدة إعادة الكهرباء.