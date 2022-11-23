الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في مولدافيا بعد القصف الروسي بأوكرانيا

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
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تشهد مولدافيا "انقطاعا للتيار الكهربائي على نطاق واسع"، الأربعاء، عقب الضربات الروسية على منشآت للطاقة الأوكرانية، على ما قال نائب رئيس الوزراء المولدافي أندريه سبينو.
وكتب سبينو على فيسبوك "نتيجة القصف الروسي لنظام الطاقة الأوكراني خلال الساعة الماضية، نشهد انقطاعات كبيرة في الكهرباء في كل أنحاء البلاد" فيما كانت مولدافيا تواجه أصلا مشكلات كبيرة في الطاقة لأسباب مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وأضاف أن شركة "مولديليكتريكا" الوطنية للطاقة في البلاد تعمل على إعادة التيار.
من جانبها، قالت مايا ساندو، رئيسة مولدافيا المقربة من الاتحاد الأوروبي الأربعاء بعد الجولة الأخيرة من الهجمات الروسية: "روسيا تركت مولدافيا في الظلام".
وكتبت على فيسبوك: "لا يمكننا أن نثق في نظام يتركنا في الظلام والبرد، ويقتل الناس عمدا" متعهدة إعادة الكهرباء.

الاتحاد الأوروبي روسيا مولدافيا فيسبوك الكهرباء

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