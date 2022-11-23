تشكيل مباراة إسبانيا وكوستاريكا فى كأس العالم 2022

كشف لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تشكيل فريقه لمواجهة كوستاريكا، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم «قطر 2022».

موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا فى كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناتي beIN SPORTS MAX 1,2.

تشكيل إسبانيا أمام كوستاريكا فى كأس العالم 2022

أما عن تشكيل إسبانيا أمام كوستاريكا في كأس العالم 2022 فشهد تواجد ثنائي مانشستر سيتي رودريجو وإيمريك لابورت في قلب الدفاع، فيما يتواجد ماركو أسينسيو أساسيًا في خط الهجوم رفقة فيران توريس وداني أولمو

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - رودريجو - إيمريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بابلو جافي - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: فيران توريس - ماركو أسينيسو - داني أولمو

تشكيل كوستاريكا أمام إسبانيا فى كأس العالم 2022

أما عن تشكيل كوستاريكا أمام إسبانيا في كأس العالم 2022، فكشف عنه المدرب الكولومبي لويس فيرناندو سواريز المدرب الفني للمنتخب، والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كارلوس مارتينيز - أوسكار دوراتي - كيشير فولير - فرانسيسكو كالفو - براين أوفييدو

خط الوسط: يلتسين تيخيدا - سيلسو بورجيس - سول كامبل - جويسون بينيت

خط الهجوم: أنتوني كونتريرز

يُذكر أن منتخب ألمانيا تلقى هزيمة مفاجئة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف، منذ قليل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم «قطر 2022».

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره الإسباني الجولة المقبلة بكأس العالم.