الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بنقابة المعلمين

نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بنقابة
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تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أعمال القافلة الطبية المجانية، للكشف على العاملين بقطاع التربية والتعليم بالفيوم وأسرهم، على مدار اليوم والغد، والتى تنظمها نقابة المعلمين بالفيوم ممثلة عن المحافظة، بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعيسى عثمان نقيب معلمي الفيوم، وسهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد، وطارق عامر منسق القوافل الطبية بالجامعة، والدكتور محمد عبدالله  مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الصحة بالفيوم، والدكتور أحمد سعد اللباد مدير القوافل الطبية بالمديرية.

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تضم القافلة أطباء للكشف بتخصصات القلب، والمخ والأعصاب، والأطفال، والرمد، والباطنة، والعظام، والأنف والأذن، والجلدية، والجراحة العامة، كما يتم قياس ضغط الدم والسكر من خلال متخصصي التمريض، وصرف الأدوية بالمجان من خلال صيدلية القافلة، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات أو إجراءات طبية وفحوصات أكثر تخصصاً، إلى مستشفيات جامعة عين شمس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقد تم الكشف الطبي حتى الآن على أكثر من 750 حالة بمختلف التخصصات.

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وقد تفقد نائب محافظ الفيوم، الأقسام المختلفة للقافلة الطبية، مقدماً الشكر لجميع القائمين عليها، مؤكداً على توفير كافة التيسيرات لتقدم القافلة خدماتها على الوجه الأكمل لكافة العاملين بقطاع التربية والتعليم بالفيوم وأسرهم، موجهاً مسئولى مديرية الصحة بتوفير كميات إضافية من الأدوية بالصيدلية المرافقة للقافلة، والتعاون البناء مع مسئولي جامعة عين شمس وكافة القائمين على القافلة لتحقق مستهدفاتها المرجوة، كما ناقش المترددين على القافلة حول الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

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وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها في تنظيم القوافل الطبية المجانية، بالتنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة، للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل كافة القطاعات ومختلف الفئات، وزيادة عدد تخصصاتها لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بنقابة
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بنقابة
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بنقابة
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بنقابة
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بنقابة
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بنقابة
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بنقابة
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بنقابة
IMG-20221123-WA0036
IMG-20221123-WA0036
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية بنقابة المعلمين المجانية

رئيس التحرير

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