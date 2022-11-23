توريد 57996 طن أرز لشون البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة استمرار أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 57996 طنا بتوريد 191 طنًا من إجمالي المساحة المزروعة والتي تبلغ 174944 فدانًا، في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة أن نقاط التجميع لاستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز "المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة - حوش عيسى"، وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألفا و700 طن.

وتناشد محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والالتزام بكافة القرارات المنظمة وتشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير محلي، ومع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.