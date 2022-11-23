الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

برامج للتدريب المهنى بالوحدة المتنقلة بقرية شليمة بإيتاى البارود فى البحيرة

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة الدورة التدريبية التي تم تنفيذها بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية شليمة بإيتاى البارود، وعمل التقييم النهائي لـ10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد عثمان عبدالرسول، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن وحدة التدريب المتنقلة تقدم دورات مجانية للمتدربين تنفيذًا لخطة التدريب المهني 2022/ 2023، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص التدريب من أجل التشغيل وفرص عمل حقيقية ولائقة.

وأضاف مدير المديرية، أنه على الراغبين في الحصول على فرص التدريب المهني المتوافرة التقدم بالوحدة أو مديرية القوى العاملة بالبحيرة، إدارة التدريب المهني، للحصول على برامج التدريب ومن ثم الحصول على فرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير بعد الانتهاء من التدريب، وحضر التقييم محمد عاشور، مدير مركز التدريب، وأماني شلش، هناء السنباطي من العاملين بالمديرية.

القوى العاملة البحيرة الدورة التدريبة وحدة التدريب المتنقلة خطة التدريب المهنى وزير القوى العاملة

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