«بيطري القناة» تستضيف طلاب مدارس الإسماعيلية

استضافت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس طلاب وتلاميذ المدارس بمحافظة الإسماعيلية في زيارات ميدانية إلى مزرعة الكلية التعليمية، ومتحف الحياة البرية، و متحف التشريح.

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن جامعة قناة السويس تحرص على القيام بدورها المجتمعي، وخاصة نحو طلاب ما قبل التعليم الجامعي وربطهم بالحياة الجامعية، وتعريفهم بطبيعة الدراسة بها، من أجل دعم العملية التعليمية.

وأضاف أنها تهدف لخلق طلاب مؤهلين للدراسة والتعلم، واكتساب المهارات وتنمية القدرات والمعارف، وتابع أن هذه الزيارات الميدانية تأتي تتويجا للتعاون المثمر والبناء بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة.

وأقيمت الزيارات الميدانية بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع.

وأوضحت الدكتورة داليا منصور عميد الكلية أنها استقبلت الزيارات الميدانية في إطار دورها المجتمعي، وإيمانا بأهمية نشر الوعي وتثقيف طلاب وطالبات ما قبل التعليم الجامعي، وأوضحت أن الكلية استضافت ٢٩ من تلميذات مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة، و١٥ من طالبات مدرسة الإسراء والمعراج، و٣٢ طالب وطالبة من مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة عربي ( طلاب المرحلة الثانوية).

وبدوره أشار الدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن كلية الطب البيطري صاحبة دور مجتمعي رائد، بما تملكه من وحدات خاصة، تقدم خدمات الاستشارات العلمية والبحثية، فضلا عما تقدمه من منتجات المزرعة التعليمية المختلفة التي تحظى دائما برضا الجمهور والمنتفعين داخل وخارج الجامعة.

وقد توجه الطلاب إلى متحف الحياة البرية وحدائق الحيوان؛ وألقى الدكتور أحمد محمد صلاح مدرس الحياة البرية، والدكتورة إيناس محمد سعد مدرسة الحياة البرية، والدكتور هندام عبد الرازق أسد المعيد بالقسم - محاضرة تثقيفية عن بعض الحيوانات والطيور، وطبيعة حياتها والتكيف مع البيئة.

وقاموا كذلك بزيارة المزرعة التعليمية؛ حيث قدمت الدكتورة داليا منصور عميد الكلية نبذة مختصرة عن الحيوانات والدواجن الموجودة بالمزرعة، ثم توجهوا إلى متحف التشريح حيث استقبلتهم الدكتورة فاطمة عبد الله محمد المدرس المساعد بقسم التشريح والأجنة، و أجابت على استفسارات الطلاب عن الحيوانات المحفوظة داخل المتحف.

هذا وقامت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة بالتنسيق للزيارات الميدانية للطلاب.