المغرب يواصل تشريف العرب ويتعادل سلبيًا مع كرواتيا فى كأس العالم

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي المغرب وكرواتيا، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ظهر اليوم الأربعاء في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

وحصد كل فريق نقطة وحيدة في المجموعة السادسة، والتي تضم منتخبات بلجيكا وكندا، حيث يلتقيان مساء اليوم.



الشوط الأول

منتخب المغرب كان الأكثر استحواذًا على مجريات الشوط الأول، وهدد مرمى نظيره الكرواتي، لكن لم تصل هجماته للخطورة، بينما وصل المنتخب الكرواتي على فترات قليلة.

وسيطر رفاق حكيم زياش على مجريات أول 15 دقيقة بسيطرة كاملة، بينما كانت أول هجمات كرواتيا في الدقيقة 16 عندما سدد إيفان بيريسيتش تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء علت مرمى ياسين بونو.

وأنقذ بونو مرماه في الدقيقة الأخيرة من هجمتين خطيرتين، كانت الأخيرة الأبرز بعدما تصدى ببراعة لتسديدة فلاسيتش داخل المنطقة.



الشوط الثاني

كان المنتخب الكرواتي أفضل بعض الشيء على عكس نظيره الأول، حيث تراجع بعض الشيء منتخب المغرب.

وأبعد بونو في الدقيقة 51 كرة خطيرة من ركنية من أمام مرماه، وبعدها بدقيقة سدد مودريتش كرة علت مرماه.

ورد المغرب عن طريق أشرف حكيمي من ركلة حرة سددها بقوة في الدقيقة 64، وتصدى لها حارس كرواتيا ليفاندو فيتش.

وفي الدقيقة 70 كاد يوسف النصيري أن يسجل بالخطأ في مرمى بونو بعدما أبعد ركلة حرة من مودريتش بشكل خاطئ.

تشكيل المغرب.. زياش والنصيرى وبوفال يقودون الهجوم أمام كرواتيا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، سليم أملاح

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال

وسيقود أندري كراماريتش، هجوم كرواتيا في لقاء اليوم، إلى جانب كل من لوكا مودريتش، ونيكولا فلاسيتش.



وجاء تشكيل منتخب كرواتيا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: دومينيك لوفاكوفيتش

خط الدفاع: ديان لوفرين، بورنا سوسا، جاسكو جفارديول، جوسيب جورانوفيتش

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش

خط الوسط الهجومي: لوكا مودريتش، نيكولا فلاسيتش، إيفان بريسيتش

خط الهجوم: أندري كراماريتش.