الشوط الأول.. المغرب يسيطر ويتعادل سلبيًا دون أهداف مع كرواتيا

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين منتخبي المغرب وكرواتيا، في اللقاء المقام بين الفريقين ظهر اليوم الأربعاء في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

منتخب المغرب كان الأكثر استحواذًا على مجريات الشوط الأول وهدد مرمى نظيره الكرواتي، لكن لم تصل هجماته للخطورة بينما وصل المنتخب الكرواتي على فترات قليلة.

وسيطر رفاق حكيم زياش على مجريات أول 15 دقيقة بسيطرة كاملة، بينما كانت أول هجمات كرواتيا في الدقيقة 16 عندما سدد إيفان بيريسيتش تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء علت مرمى ياسين بونو.

وأنقذ بونو مرماه في الدقيقة الأخيرة من هجمتين خطيرتين، كانت الأخيرة الأبرز بعدما تصدى ببراعة لتسديدة فلاسيتش داخل المنطقة.

ويقود هجوم أسود أطلس في لقاء اليوم حكيم زياش ويحاوره يوسف النصيري وسفيان بوفال، بينما يبدأ ياسين بونو في حراسة المرمى.

تشكيل المغرب.. زياش والنصيرى وبوفال يقودون الهجوم أمام كرواتيا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، سليم أملاح

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال

وسيقود أندري كراماريتش، هجوم كرواتيا في لقاء اليوم، إلى جانب كل من لوكا مودريتش، ونيكولا فلاسيتش.



وجاء تشكيل منتخب كرواتيا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: دومينيك لوفاكوفيتش

خط الدفاع: ديان لوفرين، بورنا سوسا، جاسكو جفارديول، جوسيب جورانوفيتش

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش

خط الوسط الهجومي: لوكا مودريتش، نيكولا فلاسيتش، إيفان بريسيتش

خط الهجوم: أندري كراماريتش

ويتواجد منتخبا المغرب وكرواتيا، في المجموعة السادسة، والتي تضم أيضًا كلا من بلجيكا وكندا.

ويتحفز المنتخب المغربي بالفوز المفاجئ الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، حيث يطمح منتخب "أسود الأطلس" لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل فرض نفسه ضمن حسابات التأهل للدور المقبل من البطولة.