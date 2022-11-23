الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة عبر السوشيال ميديا

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم بالقضية رقم 670 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

محرضة ضد الدولة وسائل اعلام تدابير احترازية اخلاء سبيل محكمة الجنايات المختصة

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