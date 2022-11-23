بقطعة حديد.. سائق يقتل آخر بسبب خلافات العمل بمنيا القمح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات العثور على جثة في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من عامل، مقيم بدائرة المركز، بعثوره على والده متوفى بالشقة محل سكنه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة المركز تربطهما علاقة عمل.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه بالشقة محل البلاغ بدعوى الحديث معه فى أمور العمل وقام بالتعدى عليه باستخدام قطعة حديدية والتى أودت بحياته، واستولى على مركبة "توك توك"، حافظة نقود، هاتف محمول، خاصين بالمجني عليه، وقام بتسليم مركبة "التوك توك" لميكانيكى لإجراء صيانة بها تمهيداً لبيعها، وأضاف بتخلصه من القطعة الحديدية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول وحافظة النقود بإلقائها بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز.

أمكن ضبط الميكانيكي وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها وأضاف بعدم علمه بكون مركبة "التوك توك" من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.