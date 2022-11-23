الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الزملوط والشرقاوى فى جولة تفقدية لدراسة احتياجات مركز الفرافرة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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استقبل المهندس على الشرقاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد السيد اللواء الدكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بمركز الفرافرة، حيث قاما بجولة تفقدية لبعض الأعمال القائمة بقري مركز الفرافرة  يرافقهما فى ذلك مسئولى المشروعات بقطاع الوادى الجديد بمركز الفرافرة وبعض التنفيذيين بمحافظة الوادى الجديد.

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جدير بالذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي لزيارة بعض القرى بمركز الفرافرة لدراسة مدى احتياجاتها من الخدمات العاجلة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى.

وأعرب "الزملوط" عن سعادته بما تقدمه الشركة من مجهودات لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة من مد وتدعيم شبكات، وإحلال وتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وعمل توسعات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطاقة الإنتاجية لمحطات أخرى، أو دق آبار جديدة الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى تحقيق الهدف المنشود لتقديم مياه شرب نقية وصرف صحي آمن.

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وخلال جولتهما لمشروعات مياه الشرب والصرف أوصي "محافظ الوادى الجديد" بضرورة عمل دراسة عاجلة لقرية الطنانى بمركز الفرافرة والتى يقطنها ٢٠٠ نسمة بهدف عمل خطوط انحدار بالإضافة إلى إنشاء خزان تجميعي للصرف الصحى لخدمة أهالى القرية من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة من الصرف الصحى الآمن.

وبناءً على ذلك وجه "الشرقاوى" المساحين بعمل رفع مساحى والبدء الفورى بعمل قياس للمناسيب ودراسة مدى إمكانية إنشاء خزان تجميعى للصرف الصحى وخطوط انحدار من أجل توفير صرف صحى آمن يتناسب مع عدد أهالى القرية.

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وأشار الشرقاوي إلى أن هذا يأتي في إطار خطة الشركة لتطوير منظومة العمل في جميع قطاعات الشركة المختلفة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين لضمان مستوى رضاهم.

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