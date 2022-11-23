الإسكندرية تستقبل 953 سائحًا على متن الباخرة «Silver spirit»

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار بميناء الإسكندرية الباخرة السياحية "Silver spirit" القادمة من دولة اليونان ومتوجهة إلى مدينة بورسعيد.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية، إن الباخرة السياحية "Silver spirit" وصلت إلى الإسكندرية، اليوم، وعلى متنها 544 سائحا إنجليزيا وأمريكي الجنسية، بالإضافة إلي 409 بحريين من طاقم السفينة.

متن الباخرة «Silver spirit»

وتابعت العرجاوي فيما يخص مسار الرحلة السياحية لوفد الباخرة أنه سيغادر الإسكندرية مساء اليوم بعد إتمام جولتهم السكندرية للتوجه بري إلى القاهرة والعلمين ثم العودة إلى ميناء الإسكندرية للتوجه إلى مدينة بورسعيد.

ولفتت إلى أنه تم استقبال الوفد السياحي من قبل إخصائيي السياحة بالهيئة، بالترحاب الشديد بمظهر يليق بعروس البحر المتوسط وتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق، والتواصل معهم للرد على جميع استفساراتهم وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة، لبدء رحلتهم في سلام وأمان على أرض مصر.

متن الباخرة «Silver spirit»

متن الباخرة �Silver spirit�