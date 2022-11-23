الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مران الأهلي.. كولر يعقد محاضرة للاعبين.. وتقسيمة كرة قوية

مران الأهلي
مران الأهلي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر.

وعقد السويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبي قبل أداء اللاعبين فقرات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وخاض حراس الفريق مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون، وشهد مران اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية، وأجرى بعد ذلك الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين، في إطار تجهيز الجميع للمباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام.
 

عبد المنعم يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي


محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن عبد المنعم، شارك في التدريبات الجماعية بداية من اليوم مرتديا قناع الوجه الطبي.

وأشار طبيب الفريق إلى أن عبد المنعم أنهى مرحلة التأهيل والتدريب المنفرد التي خضع لها بعد جراحة الأنف التي أجراها مؤخرا.

حمدى فتحى ينتظم في جزء من التدريبات الجماعية للأهلي

حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، انتظم في جزء من التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت  على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق إن حالة حمدي فتحي الطبية مطمئنة بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي المحدد له.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني.

وشهد مران اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم  فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

الاهلى مران الأهلي السويسري مارسيل كولر المقاولون العرب كاس مصر

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