«التضامن»: 7750 وظيفة للشباب فى المحافظات ضمن برنامج «فرصة»

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، في توفير فرص عمل لعدد من الشباب بالمحافظات، حيث نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "فرصة" نتائج ملتقيات التوظيف على مستوى محافظات الجمهورية من خلال توفير 7750 فرصة عمل.

وتضمنت 2500 فرصة عمل من خلال 25 شركة قطاع خاص في ملتقى الشرقية، وملتقى المنوفية، تم توفير 3 آلاف فرصة عمل في 27 شركة قطاع خاص، وفي ملتقى القاهرة «معًا» تم توفير 1500 فرصة عمل داخل 10 شركات قطاع خاص.

ولفت برنامج "فرصة" إلى أن ملتقى توظيف أسيوط أسهم في توفير 750 فرصة عمل، وذلك داخل 7 شركات قطاع خاص.

وأشار البرنامج إلى أنه تم عقد لقاء مع 2000 مستفيد من "تكافل وكرامة"، ممن لديهم رغبة جادة في العمل، وذلك للالتحاق بإحدى الشركات بشرق المنيا؛ لتمكينهم اقتصاديًا من خلال تقديم 1500 فرصة عمل في مجال الصناعة والزراعة.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن برنامج "فرصة" يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية فى الفئة العمرية من 19 إلى 55 من المستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة" أو معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 حتى 55، والذين تم رفضهم من برنامجى "تكافل وكرامة".

وأوضحت التضامن أن منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل على الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي، مؤكدة أن البرنامج سيساعد في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، إلى جانب تنفيذ مختلف أنشطة برنامج فرصة من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة.