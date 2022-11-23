رسميًا.. منتخب فرنسا يعلن إصابة هيرنانديز بقطع فى الرباط الصليبى

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا، اليوم الأربعاء، حجم إصابة لوكاس هيرنانديز ظهير الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها، أمس، أمام أستراليا في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وأكد بيان الاتحاد، منذ قليل، أن هيرنانديز أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى واستبعاده من قائمة فرنسا للإصابة.

هيرنانديز انضم لقائمة كبيرة غابت عن فرنسا في المونديال كان آخرها كريم بنزيما، نجولو كانتي، كمبيبي، بول بوجبا وكريستوفر نكونكو.

فرنسا تستهل حملة الدفاع عن المونديال برباعية فى شباك أستراليا

واستهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه، بفوزه الكاسح على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر أمس.

منتخب أستراليا باغت أبطال العالم بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة، عندما راوغ ماتيو ليكي، لوكاس هيرنانديز، وأرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها كريج جودوين بتسديدة رائعة في شباك لوريس مانحًا بلاده التقدم.

لوكاس هيرنانديز تعرض للإصابة أثناء مراوغته من قبل ليكي، ليتم استبداله بشقيقه ثيو هيرنانديز.

ثيو هيرنانديز كاد أن يتسبب بهدف ثانٍ للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 22، عندما قُطعت منه الكرة، لتصل لـ ميشيل ديوك، والذي أطلق تسديدة قوية بعيدة المدى، لكنها مرت أعلى مرمى هوجو لوريس.

وتمكن منتخب فرنسا من معادلة النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق أدريان رابيو بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ثيو هيرنانديز من الجهة اليسرى.

رابيو عاد ليساهم بهدف ثان لمنتخب فرنسا عندما اخترق دفاعات أستراليا في الدقيقة 32 من الجهة اليسرى، ليمرر الكرة لـ أوليفييه جيرو، والذي وضعها بسهولة في الشباك.

منتخب فرنسا تسيد أحداث الشوط الأول بعد ذلك، وكاد جريزمان أن يعزز تقدم أبطال العالم في الدقيقة 42، عندما تلقى تمريرة رائعة من كيليان مبابي بالكعب، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وأهدر كيليان مبابي فرصة تسجيل هدف ثالث لـ فرنسا، عندما تلقى كرة عرضية رائعة من أنطوان جريزمان، لكنه سدد الكرة فوق المرمى بغرابة في الدقيقة 45.

القائم الأيسر لمرمى لوريس حرم منتخب أستراليا من التعادل في الدقيقة 46 بتصديه لرأسية جاكسون إيرفين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفرنسيين بهدفين لهدف.

منتخب فرنسا واصل سيطرته في الشوط الثاني، وأطلق مبابي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61، لكنها اصطدمت بأحد مدافعي أستراليا، لتخرج لركلة ركنية.

وتمكن عزيز بيهيتش لاعب أستراليا من حرمان أنطوان جريزمان من التسجيل بتصديه لتسديدته من على خط المرمى في الدقيقة 67.

واستطاع كيليان مبابي تسجيل الهدف الثالث لـ فرنسا في الدقيقة 68 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها عثمان ديمبلي من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 71، كتب أوليفييه جيرو التاريخ، بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لبلاده بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيليان مبابي من الجهة اليسرى.

جيرو أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 51 هدفًا مناصفة مع الأسطورة تييري هنري.

منتخب فرنسا حاول تعزيز النتيجة، لكنهم لم يستطيعوا هز الشباك، ليكتفوا بالرباعية التي كفلت لهم صدارة المجموعة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فرنسا للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد أستراليا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.