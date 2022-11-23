ألمانيا تبحث عن عرض قوى أمام اليابان.. وإسبانيا تواجه كوستاريكا

في المجموعة الخامسة يفتتح المنتخب الألماني اليوم مبارياته أمام منتخب اليابان في مواجهة صعبة يحتاج فيها للثلاث نقاط قبل الصدام المرتقب بإسبانيا ضمن منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وتفتقد الماكينات الألمانية في مباراة اليوم لجهود نجم الفريق ليروي ساني، الذي تعرض لإصابة في الركبة سيغيب على إثرها عن مباراة الافتتاح للألمان وربما تمتد لأبعد من ذلك.

ويعتمد المدير الفني هانز فيلك على حيوية وشباب فريقه الواعد بعد الانتكاسة التي تعرض إليها في اليورو الأخير، لكن الآن تبدو جاهزيته أكبر ويدخل كواحد من المرشحين للتويج باللقب.

يمتلك المنتخب الألماني في الثلث الأخير من الملعب مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية العالية، والقادرين على فك أي تكتل دفاعي بالحل الفردي الاستثنائي، وعلى رأس هؤلاء يبرز جمال موسيالا الذي يتألق بشكل كبير في الآونة الأخيرة ويعول عليه الألمان كثيرًا ويبرز من البداية كمرشح لاعتلاء مكانة مهمة بين أفضل لاعبي البطولة.

فليك قال إن أي مواجهة في بطولة المونديال ستكون مواجهة صعبة؛ لأن كل الفرق المتواجدة في البطولة صاحبة مستويات كبيرة وجاءت من أجل التنافس.

وأكد بأنه يحترم خصمه ويعرف جيدًا أنه قادر على خلق مصاعب كبيرة للاعبيه، لكنه جاهز للتعامل معها ويعرفون كيف يتصرفون.

وشدد على أنه يريد تقديم بداية قوية للفريق الألماني، خاصة وأن لاعبوه يتمتعون بحالة بدنية رائعة.

ومن المتوقع أم يبدأ منتخب ألمانيا بتشكلي مكوم من مانويل نوير وأمامه تيلو كيرير- نيكلاس زوله- أنطونيو روديجر- ديفيد راوم ثنائي ارتكازليون جوريتسكا- يوشوا كيميش، أمامهم الثلاثي سيرج جنابري، مولر، جمال موسيالا، ويلعب كاي هافيرتس كمهاجم صريح.

في المقابل يسعى المنتخب الياباني لمباغتة الخصم وتقديم مفاجأة آسيوية جديدة بعد انتصار المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني.

وفي المجموعة ذاتها يفتتح المنتخب الإسباني مباراياته أمام منتخب كوستاريكا.

المعسكر الإسباني يعيش حالة جيدة يشوبها بعض الاستثناءات مثل حديث الإعلام الغربي والإسباني الدائم عن علاقة فيران توريس بابنة لويس إنريكي المدير الفني للاروخو.

إنريكي واجه تلك الانتقادات بالسخرية وحينما سئل عن خليفته فقال فيران توريس لأن ابنتي ستقتلني، وهو ما قال عنه فيران مزحة ونكتة يسخر بها المدرب من التقارير الإعلامية التي ربطت بين وجود توريس وعلاقته بابنة إنريكي.

كذلك خلف قرار استبعاد جايا ظهير فالنسيا وضم بالدي ظهير برشلونة انتقادات جديدة اتهمت المدرب الكتالوني بمجاملة فريقه السابق، خاصة بعدما أثبت تقرير الجهاز الطبي لفالنسيا أن إصابة جايا طفيفة جدًا ويمكنه اللعب، وصرح اللاعب بأن ما جرى له عجيب لم يراه طوال تاريخه لكنه سيلتزم الصمت من أجل منتخب بلاده.

ومن المتوقع أن يبدأ انريكي المباراة بتشكيل مكوم من سانشيز، توريس، لابورتي، جارسيا، كرفخال. وفي الوسط الثلاثي كوكي سولر جافي. وفي الهجوم فاتي - سارابيا - اسينسيو.