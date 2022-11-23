اليوم.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظة الأربعاء

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظه الأربعاء الأسبوعية.

ومن المقرر أن تذاع عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

وكان قد شارك البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "التعايش والتسامح وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل" الذي ينظمه مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، في القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية.

وأشار البابا في كلمته بافتتاح المؤتمر أن التعايش حياة، والتسامح أسلوب حياة، وقبول الآخر جودة حياة.

وعن التعايش ألمح إلى أن الإنسان يعطي قيمة كبرى لفكرة التعايش، وأننا لدينا كمصريين تعبيرا يترجم فكرة التعايش وهو تعبير "العيش والملح" حيث إن من أكلت معه عيش وملح أصبح بيني وبينه تعايش دون النظر لأي اختلافات قد تكون موجودة لدى كل منا.