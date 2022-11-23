الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى القسم الثانى.. المنصورة يستضيف بروكسى وطنطا يواجه دكرنس فى المجموعة الثالثة

المنصورة تعادل في
المنصورة تعادل في أخر مبارياته مع الحمام
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تقام اليوم 8 مباريات في الأسبوع السابع للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني حيث يستضيف المنصورة المتصدر برصيد 12 نقطة بقيادة أحمد ساري فريق بروكسي السادس برصيد 9 نقاط بقيادة محمد حامد في مباراة يسعى خلالها الفريقان لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل المنصورة مع الحمام وبروكسي مع دكرنس في الجولة الماضية.

 

ويحل بلدية المحلة الثاني برصيد 11 نقطة بقيادة أحمد عبدالرؤوف ضيفا على الحمام الثالث عشر برصيد 5 نقاط بقيادة ياسر عبدالواحد ويسعى البلدية لمواصلة انتصاراته بعد فوزه الكبير على أبوقير للأسمدة في الجولة الماضية بنتيجة 5- 1 بينما حقق الحمام مفاجأة بتعادله مع المنصورة ويبحث عن فوزه الأول.

 

وفي مواجهة جماهيرية يستضيف طنطا السابع برصيد 9 نقاط بقيادة عمرو أنور فريق دكرنس الثالث برصيد 10 نقاط بقيادة حسام عبدالعال ويسعى طنطا لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على هلال مطروح في حين يسعى دكرنس للعودة للانتصارات بعد تعادله مع بروكسي.

 

ويستضيف كفر الشيخ الرابع برصيد 10 نقاط بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق فريق هلال مطروح الرابع عشر برصيد 4 نقاط في أول مباراة لعظيمة المدير الفني لهلال مطروح الذي تولى المسئولية خلفا لحودة التركي وهو المدرب الثالث للفريق منذ بداية الموسم .

 

ويسعى الأوليمبي الخامس برصيد 9 نقاط بقيادة رمضان السيد لابقاف نزيف النقاط عندما يستضيف نبروه الحادي عشر برصيد 6 نقاط بقيادة عبد اللطيف الدوماني.

 

ويسعى سبورتنج الثامن برصيد 5 نقاط بقيادة أحمد فاروق للخروج من دائرة التعادلات عندما يستضيف المجد السكندري التاسع برصيد 8 نقاط بقيادة أبو العينين شحاتة.

 

ويستضيف بايونيرز الأخير برصيد ثلاث نقاط بقيادة حسن موسى فريق الجمهورية شبين الثاني عشر برصيد 5 نقاط بقيادة عصام شعبان في مباراة يبحث خلالها الفريقان عن الفوز الأول هذا الموسم.

 

وأخيرا يسعى أبوقير للأسمدة العاشر برصيد 8 نقاط بقيادة أيمن المزين لتعويض هزيمته الثقيلة في الجولة الماضية أمام بلدية المحلة بخماسية عندما يستضيف المصري بالسلوم الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط بقيادة عطية صابر. 

دوري القسم الثاني المنصورة دكرنس طنطا كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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