الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة المصابين الصحية فى مشاجرة «زفة العروسة» بفيصل

النيابة العامة
النيابة العامة
ads

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الحالة الصحية لفردين أصيبا خلال مشاجرة بالأيدي نشبت بين 5 أشخاص  بسبب أولوية المرور خلال زفة عروسين بشارع كعابيش بمنطقة الطوابق فيصل، تمهيدا لسؤالهما حول تفاصيل الحادث، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع كعابيش بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 طلاب وطرف ثان ميكانيكي وطالب، بعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة مرور أفراد الطرف الأول بدراجات نارية حدثت مشادة مع أفراد الطرف الثانى المتواجدين بزفة عروسين، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ونتج عن ذلك إصابة شخصين؛ وتمكنت القوات من ضبط المتهمين طرفي المشاجرة.

الإستعلام عن الحالة الصحية الأجهزة الأمنية الطوابق فيصل النيابة العامة بجنوب الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

هدى الإتربى تشعل السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى (صور)

«انحشر السوداني في حنجرته».. إنقاذ حياة رضيع من الموت بالقليوبية

«هنا أسوان».. 55 ألف مواطن فى قرية «الكفور»: شكرًا لـ«حياة كريمة»

مصرع سيدة أثناء إجراء عملية جراحية بالأنف فى المحلة

متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل قرار حظر بيع مشروبات الطاقة داخل المدارس

«استعدادًا لوضع حد».. ألمانيا تعتزم سحب جنودها من مالى فى مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

محمد رفعت

الرئيس و«كل العرب»!

جمال رشدي

الاستثمار فى كثبان طمى النيل ‏

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية