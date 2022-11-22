النيابة تستعلم عن حالة المصابين الصحية فى مشاجرة «زفة العروسة» بفيصل

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الحالة الصحية لفردين أصيبا خلال مشاجرة بالأيدي نشبت بين 5 أشخاص بسبب أولوية المرور خلال زفة عروسين بشارع كعابيش بمنطقة الطوابق فيصل، تمهيدا لسؤالهما حول تفاصيل الحادث، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع كعابيش بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 طلاب وطرف ثان ميكانيكي وطالب، بعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة مرور أفراد الطرف الأول بدراجات نارية حدثت مشادة مع أفراد الطرف الثانى المتواجدين بزفة عروسين، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ونتج عن ذلك إصابة شخصين؛ وتمكنت القوات من ضبط المتهمين طرفي المشاجرة.