الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

نائبة التنسيقية تسأل وزير السياحة والآثار حول جهود جذب العملة الصعبة

النائبة هيام الطباخ
النائبة هيام الطباخ
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وجهت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى حول جهود وخطة الحكومة لجذب السياحة الأجنبية لمصر، وقالت خلال الجلسة العامة “أين جهود جذب العملة الصعبة في ظل التحديات العالمية؟”.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وخلال مناقشة 73 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.

وقالت النائبة هيام الطباخ: "نحن في مرحلة تستهدف الإدارة الاقتصادية لقطاع السياحة، خاصة في ظل التطور الكبير الذي نشهده في مجال البنية التحتية والذي لم تشهده الدولة المصرية على مدار تاريخها".

النائبة هيام الطباخ مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين احمد عيسى خطة الحكومة وزير السياحة الترويج للسياحة

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