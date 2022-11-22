الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لأول مرة.. سميرة أحمد على «ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

سميرة أحمد
سميرة أحمد
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ظهرت الفنانة سميرة أحمد، لأول مرة بعد غياب ٢٠ عاما على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ ٤٤، وخطفت الأنظار بالإطلالة الخاصة بها.

ومن المقرر أن يلقى النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كلمة قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، ويسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 44.


وتنقل قناة "dmc" الحفل الختامي للدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر شاشاتها بشكل حصري من خلال نخبة من المذيعين.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية المهمة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبوذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقديرا خاصا من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

وشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلمًا، مقابل 57 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سميرة أحمد
سميرة أحمد
أفلام الإطلالة الأيام الماضية الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة الدورة الـ 44

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