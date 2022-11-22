برلمان موسكو يدين إطلاق النار على جنود روس أثناء أسرهم

أدان برلمان موسكو، الثلاثاء، ما تردد بشأن حادث إطلاق نار على جنود روس أثناء قيام القوات الأوكرانية بأسرهم.

وطالب نواب مجلس الدوما الروسي برلمانات الدول الأخرى بالمشاركة في الإدانة، والمساعدة في تقديم المسؤولين عما حدث إلى العدالة.

وجاء في البيان الصادر عن مجلس الدوما ونقلته وكالة أنباء تاس، أن مقتل الجنود يعد "انتهاكا صارخا" من جانب أوكرانيا، للقانون الإنساني الدولي ولاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

وكانت روسيا اتهمت، الجمعة، أوكرانيا بأنها اعدمت "بوحشية" أكثر من عشرة من عسكرييها بعد أسرهم، منددة بـ"جريمة حرب".

وقالت وزارة الدفاع الروسية "لا أحد يمكنه اعتبار القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من عشرة جنود روس .. بإطلاق النار مباشرة على رؤوسهم بمثابة استثناء مأسوي".

مقطعين مصورين

جاء هذا الموقف بعد نشر مقطعين مصورين على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت موسكو أنهما يظهران إعدام جنود روس بعد استسلامهم للتو.

ويظهر المقطع الاول الذي صور بواسطة هاتف نقال مجموعة من الرجال في الزي العسكري يخرجون من منزل وقد رفعوا ايديهم ثم يتمددون ارضا على بطونهم في حديقة مهجورة فيما يصوب جنود اسلحتهم في اتجاه هؤلاء قبل ان يسمع صوت إطلاق نار.

ويظهر المقطع الثاني الذي يرجح أنه صور بواسطة طائرة مسيرة نحو 12 جثة مضرجة بدمائها.

ويوحي وجود عربة يدوية وسيارة للاطفال في الحديقة أن المكان هو نفسه في المقطعين. ولكن تعذر حتى الآن معرفة الجهة التي صورتهما ومكان إعدام الجنود وتاريخه.

واكد مجلس حقوق الانسان لدى الكرملين، وهو هيئة استشارية تابعة للرئاسة الروسية، أن هذه الاعدامات المفترضة ارتكبت في بلدة ماكييفكا بمنطقة دونيتسك في شرق اوكرانيا.

وقال رئيس الهيئة فاليري فادييف "سنطلب ردا من المجتمع الدولي واجراء تحقيق".

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن هذين المقطعين المصورين هما "دليل على المجزرة" التي ارتكبها "جنود أوكرانيون بحق أسرى حرب عزل".

واضافت أن "هذا القتل الوحشي لاسرى حرب روس ليس الاول وليس أول جريمة حرب يتم ارتكابها"، مؤكدة ان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي "سيحاسب على جميع الاسرى الذين عذبوا وقتلوا".

وقال متحدث باسم الامم المتحدة لوكالة فرانس برس: "نحن على علم بمقطعي الفيديو ونقوم بمعاينتهما"، داعيا الى محاسبة الجناة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى إنها فتحت قضية جنائية في "إعدام جنود روس أسرى".

يذكر أنه منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، تبادل الطرفان مرارا الاتهامات بتعريض أسرى الحرب لسوء معاملة.