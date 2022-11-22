أعلن الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، افتتاح كلية العلاج الطبيعي قريبا جدا، مؤكدا أن الجامعة مستعدة وبقوة لاستقبال الطلاب من جميع أنحاء الجمهورية بشكل عام، وأبناء محافظة بورسعيد الراغبين في الالتحاق بالكلية بشكل خاص.

وشارك الدكتور أيمن إبراهيم، اليوم الثلاثاء، في منتدى تكامل الجامعة والمجتمع، والذي أقيم تحت رعايتة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي يقام سنويًا على هامش يوم هندسة بورسعيد.

وخلال كلمته الافتتاحية، توجه الدكتور طه إبراهيم فرج، القائم بعمل عميد كلية هندسة بورسعيد، بالتحية للدكتور رئيس الجامعة والحضور، مؤكدا أن ملتقى ومنتدى تكامل الجامعة والصناعة دليل على كيفية عمل كلية الهندسة على مواكبة التطوير والتحديث الحاصل في سوق العمل، وان كلية هندسة بورسعيد تعمل على التواصل الدائم مع الشركات والمصانع المختلفة لتقديم امكانياتها المتطورة الدائمة، حتي يعلم أبناء المجتمع أن خريج كلية الهندسة يمتلك امكانيات متطورة، ويستطيع العمل بكل جد بالتزامن مع التطورات الهندسية العالمية.

واعرب رئيس جامعة بورسعيد عن شعوره الدائم بالسعادة والفخر كونه أحد أبناء كلية هندسة بورسعيد، مشيرًا أنها أضافت الكثير والكثير للمجتمع، من خلال الخريجين المساهمين بقوة في جميع المشاريع الوطنية، التي تقام في الوقت الحالي من شرق مصر لغربها ومن شمالها لجنوبها.

وخلال كلمته، وجه الدكتور أيمن إبراهيم الشكر للقائمين على تنظيم المنتدى وخص كلية الهندسة، مؤكدًا أنه أمر هام يخص المجتمع المصري بشكل عام، وطلاب كلية الهندسة بشكل خاص.

وأضاف أن التواصل مع الشركات الراعية من أهم صفات التكامل بين الجامعة والمجتمع، وأن الشركات الراعية عليها واجب ودور هام لتقديم الخدمة المجتمعية من نابع المسؤلية الوطنية، وأكد أن من أهم صفات التكامل بين الجامعة والمجتمع والتي تظهر آثاره هو الخدمات المحلية المقدمة من مجلس مدينة بورفؤاد برئاسة اللواء محمد عامر، من اهتمام بمحيط الحرم الجامعي، وتنسيق وتنميط الطرق المؤدية لمباني الجامعة بمدينة بورفؤاد.

وأضاف أن الجامعة في مجال البحث العلمي استطاعت إظهار الوجه الحقيقي للتكامل مع المجتمع، بتقديم العديد من البحوث العلمية، التي تسهم في حياة المواطن المصري بشكل عام، والبيئة المحيطة في محافظة بورسعيد.

وأثنى على قطاع الدراسات العليا والبحوث والمشروعات البحثية بقيادة الدكتورة راوية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، على إدارة جميع الفرق البحثية بشكل يليق بجامعة بورسعيد، والعدد المتنوع من البحوث العلمية التي تقدم لخدمة المجتمع، مؤكدا: “أصبحنا نستغل دعم صندوق العلوم والتكنولوجيا بشكل كامل وتوجيه الدعم المادي بقدرة مالية تفوق 50 مليون جنيه”.

وأعلن الدكتور أيمن إبراهيم أن دخول جامعة بورسعيد للتصنيفات العالمية بقوة، مضيفا أنها أصبحت على الطريق الصحيح، متطلعًا إلى أن تتقدم في مثل هذه التصنيفات قريبًا، وعلق: “أصبحنا نستغل دعم صندوق العلوم والتكنولوجيا بشكل كامل وتوجيه الدعم المادي والمالي في طريقه الصحيح واصبحت الجامعة تدخل مجال العلوم والتكنولوجيا”.