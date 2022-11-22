الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هيرفى رينارد: الفوز على الأرجنتين يتحقق مرة كل 10 مواجهات

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
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أكد هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمام نظيره الأرجنتيني، في بطولة كأس العالم، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف أمام نظيره الأرجنتيني في الشوط الأول إلى انتصار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.
وقال هيرفي رينارد، في تصريحات عقب المباراة: "إنه فوز مهم، نحن المصنف الـ51 عالميًا، ونواجه المنتخب المصنف الثالث عالميًا، ولديهم ليونيل ميسي اللاعب الأفضل في العالم؛ يمكنك أن تخوض تلك المباراة 10 مرات وتفوز مرة واحدة فقط وتخسرها 9 مرات".

وعن سبب الفوز في مباراة اليوم: "هذه هي كرة القدم، أحيانًا يمكنك تقليص الفجوات والفوارق بين الفرق، نحن استحققنا الفوز في مباراة اليوم".
وأردف: "المنتخب الأرجنتيني كانوا متحفزين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة أنه المونديال الأخير لميسي، والجميع كان يريد تقديم أفضل ما لديه من أجل مساعدته".

هيرفي رينارد منتخب السعودية الارجنتين كأس العالم مونديال قطر

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