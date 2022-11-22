وزير السياحة والآثار: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح في مصر

قال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، ومنها العمل الشاق والفعال من أجل تأمين مؤتمر المناخ وتوفير الراحة والأمان لكل المشاركين في المؤتمر من حيث الفنادق والأماكن السياحية وغير ذلك، وهو ما نجحت فيه الوزارة تماما.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب للرد على كافة الوسائل الرقابية المقدمة من النواب سواء طلبات إحاطة أو مناقشة عامة أو أسئلة في مجال عمل الوزارة.

وتابع أن الوزارة تتبنى خطة لجذب السياح والزائرين لمصر ونستهدف أن يزور مصر من أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح، وهذا الرقم لو وصلنا إليه سنصل إلى صفر نسبة العجز في الموازنة.

واستطرد الوزير: “نطالب بزيادة عدد المقاعد في الطيران، حيث أن عدد المقاعد القادمة لمصر من روسيا وهو سوق من أهم الأسواق السياحية تضاعف 4 مرات، ووصل خلال الشهر الأخير إلى ما يقرب من 20 ألف سائح”.

وأضاف أن هناك تعاون وتنسيق بين الوزارة ووزارة الطيران من أجل توفير عدد أكبر من المقاعد من روسيا لمصر، ونستهدف 60 ألف شهريا، متابعا أن هناك مسارات عمل كثيرة لتجربة العمل السياحي من حيث مناخ الاستثمار، مؤكدا أن عدد الغرف في مصر 211 ألف غرفة ونحتاج إلى زيادة هذا العدد بصورة كبيرة جدا والوصول إلى 290 ألف غرفة، وهذا يحتاج إلى استثمارات كبيرة في مجال إنشاء الفنادق.

وأكد الوزير أن هناك 15 ألف غرفة في الفنادق العائمة يعمل منهم بالفعل 5 آلاف غرفة فقط، ونحاول أن نجد طرق لعودة المراكب بسرعة وعودة الرحلات من القاهرة إلى أسوان، موضحا أن هناك 6 مراكب تعمل حول بحيرة ناصر وأبوسمبل.

وكشف الوزير عن أن هناك خطة عمل تتعاون فيها كافة الوزرات من أجل استقبال السائحين الراغبين في زيارة مصر، وهناك 8 آلاف منشأة و2000 شركة سياحة و2000 مركز غوص، وهناك ألف و300 مطعم و2000 مركز بزار و12 ألف مرشد سياحي و31 متحفا من أصل 41 متحفا للزيارة، والمجلس الأعلى للآثار كان يستهدف 3 مليارات و100 مليون جنيه إيرادت من التذاكر.