وفاة طبيبة اختناقًا بسبب بخار الماء فى بنها

لقيت طبيبة أمراض نفسية مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لحالة اختناق نتيجة استنشاقها بخار الماء أثناء الاستحمام بمسكنها في بنها بمحافظة القليوبية.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، باستقبال جثة سيدة، إثر تعرضها لاختناق نتيجة استنشاق بخار الماء أثناء الاستحمام لمسكنها دائرة القسم.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "حنان أ ا"، 37 سنة، طبيبة أمراض نفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، إثر تعرضها لحالة اختناق نتيجة استنشاق بخار الماء أثناء الاستحمام بدور المياه بسكنها بمنطقة شارع مستشفى الأمل ببنها.



وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة جاءت بسبب الاختناق ولا توجد شبهة جنائية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وتم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن على حيلها.